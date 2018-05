Piscina "Parodo": grande festa per la fine della stagione sportiva

BRINDISI - Tantissimi atleti e loro famigliari hanno festosamente riempito l'impianto "G.Parodo" della Marina Militare italiana a conclusione delle attività della Federazione Italiana Nuoto per la stagione sportiva ed agonistica 2017/18. La possibilità di fruire di una delle più belle piscine della Città è stata data grazie all'impegno per la puntuale realizzazione degli Accordi di Programma nazionali, profuso dal Comando della Marinastav Brindisi in collaborazione con la Federazione Provinciale della Fin.

Alla manifestazione hanno partecipato i tanti atleti della Delfinia nuoto, della Rari Nantes e della Vigor Nuoto che hanno potuto evidenziare, dai più piccini ai master, gli aspetti ludici, formativi nonché agonistici curati e sviluppati durante tutti i corsi svolti.

In particolare grande successo ha riscosso l'esibizione fornita dagli atleti diversamente abili del Senso della vita brindsi onlus. Al pari degli altri ragazzi hanno dato con orgoglio la dimostrazione degli alti livelli sportivi raggiunti, che hanno permesso alla loro Associazione di Genitori di diventare una delle realtà leader a livello regionale , con numerosi record di categoria conquistati ai recenti Campionati Regionali. Il lungo, fragoroso, affettuoso applauso con il quale tutti i presenti hanno accompagnato la loro sfilata a bordo vasca è un ricordo che rimarrà sempre nel cuore di questi ragazzi e dei loro genitori.

Al termine della Manifestazione il Presidente della Ssd il Senso della vita brindisi onlus, Franco Caiulo ed il Vice Presidente Antonio Ciaccia,hanno avuto il piacere di consegnare una targa ricordo al Comandante della Marinastav Brindisi - C.V. Alfio Forte - quale segno di ringraziamento all'Ufficiale ed alla persona e per suo tramite, alla sua catena di Comando ed alla Marina Militare Italiana , per la particolare, preziosa attenzione rivolta ai diversamente abili ; altra targa ricordo allo straordinario esempio di dirigente sportivo rappresentato dal Delegato Provinciale della FIN , Ginio Cavaliere.

Da ultimo, con l'arrivederci alla prossima stagione sportiva per il raggiungimento nuovi e prestigiosi traguardi e per la condivisione di esperienze ed emozioni , tutti i ragazzi presenti hanno sinceramente voluto testimoniare il bellissimo esempio di integrazione e presenza della Marina Militare Italiana , delle Forze Armate e dello Stato tra la cittadinanza brindisina.

