Playoff: Brindisi perde anche gara 2. Mercoledì l'ultima chance

Una gara in equilibrio sino alla fine del terzo quarto, la seconda del playoff tra Sassari e Brindisi. La Happy casa trascinata da un Banks scatenato, debitamente sostenuto da Moraschini, riesce anche ad operare il sorpasso, segnando il 76-78. B anks è nettamente il top scorer dell'incontro, ma il Banco di Sardegna alla fine ha sette giocatori in doppia cifra, e questo fa la differenza. Nel finale una serie di errori nei tiri da fuori penalizzano la squadra di Frank Vitucci, mentre i sardi dopo l’ingresso di Cooley trovano in Pierre la carta vincente: dopo la sua tripla del 96-87 il riaggancio diventa impossibile per Brindisi, e finisce 106-97 (gara uno era stata vinta dalla Dinamo per 89 a 73). Ora Pozzecco e i suoi hanno la possibilità di chiudere i conti in trasferta al PalaPentassuglia mercoledì 22 maggio alle 20,45. Happy Casa avrà dalla sua un tifo scatenato, per andare sul 2-1 contro una squadra che non pochi osservatori candidano addirittura allo scudetto. Nei rimbalzi, la Happy Casa è stata doppiata da Sassari che ha sfruttato la preponderanza fisica dei suoi uomini di punta, e questo sarà uno dei nodi più difficili da sciogliere in campo mercoledì, dove come già detto il fatto-pubblico non potrà risolvere tutti i problemi emersi. Consolano le prestazioni di Banks (27 punti), Moraschini (19) e Brown (17).

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi: 106-97

Parziali: (25-26; 49-47; 74-70; 106-97)

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 16, Smith 10, Carter 9, Devecchi , Pierre 15, Gentile 14, Thomas 17, Polonara 15, Cooley 10, Mcgee ne, Magro ne, Diop ne. All.: Pozzecco.

Happy casa Brindisi: Banks 27, Brown 17, Gaffney 6, Zanelli 2, Moraschini 19, Chappell 16, Greene 3, Rush 7, Cazzolato ne, Taddeo ne, Orlandino ne, Guido ne. All.: Vitucci.

Rimbalzi – Sassari 50 ; Brindisi 24.

Assist – Sassari 20; Brindisi 24.

Palle perse – Sassari 10; Brindisi 6.

