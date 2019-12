Champions League: Happy Casa Brindisi a Saragozza in campo senza Banks

BRINDISI - Alla partita di Champions League più importante Happy Casa Brindisi si presenta in campo ancora senza Adrian Banks, il suo capitano e leader della squadra ma anche il miglior realizzatore (Banks dovrebbe rientrare a Brindisi per questo fine settimana per essere in campo contro Sassari domenica prossima). Una assenza pesante per la squadra di coach Vitucci, specialmente in una competizione di livello europeo e contro la formazione di Casademont Saragozza, squadra fra le più in forma della Liga spagnola che domenica scorsa ha strapazzato il Real Madrid con il significativo punteggio di 84-67.

Happy Casa Brindisi-Casademont Saragozza è una partita dal risultato con sorpasso, essendo le due formazioni a pari punti in classifica, sia pure con differenza canestri diversa e negativa per entrambe (-11 Happy Casa e -30 Saragozza), con in palio il momentaneo quarto posto che dà diritto di accesso alle qualificazioni del “round 16”.

Supporter brindisini all’arena “Pabellòn”

La squadra di coach Vitucci non sarà in campo da sola nell’arena spagnola di Pabellòn Principe Felipe, impianto che dispone di una capienza massima di 10744 posti a sedere, ed in cui troveranno posto più di 60 tifosi brindisini. A sostenerla ci saranno supporters che hanno raggiunto la città di Saragozza con il volo charter organizzato dalla New Basket Brindisi appositamente per la trasferta dei suoi giocatori e tecnici. Oltre al volo speciale diretto andata e ritorno Brindisi-Saragozza su cui ha trovato posto un primo gruppo di tifosi, molti altri sono partiti con il volo diretto per Madrid e trasferirsi nella città di Saragozza giusto in tempo per sostenere la loro squadra nella difficile partita contro la formazione di coach Porfirio Fisac.

In campo a Saragozza alle ore 20.30 e diretta TV

Saragozza - Brindisi si gioca questa sera alle ore 20.30 e la partita sarà trasmessa su Eurosport 2 HD e su Eurosport Player. Le altre partite delle squadra del gruppo D sono in programma alle ore 18 Szombathely -Neptunas ed alle ore 20 Bonn incontrerà la formazione di Paok Salonicco per delineare un classifica che attualmente tiene tutte le otto formazioni in gioco per il passaggio al turno di qualificazione successivo.