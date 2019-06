Finale playoff, biglietti: punti vendita a Carovigno, Fasano e Taranto

BRINDISI – L’Us Agropoli annuncia che alle ore 12 di domani (6 giugno) partirà la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Guariglia di Agropoli, in vista della gara di ritorno della finale playoff per la Serie D contro il Brindisi, ma, stando al comunicato della società campana, i punti vendita si trovano solo nei Comuni della provincia. Neanche uno nel capoluogo.

I tifosi brindisini che vorranno seguire in trasferta la squadra di mister Olivieri dovranno infatti recarsi a Carovigno (Habanos Cafè, Via Santa Sabina 151, tel: 0831.994184), Fasano (Tabaccheria Cinqo, Via Adami 27, Tel: 080. 4389856) o addirittura a Taranto (Pausa Caffè, Viale Trentino 5/B-7, tel. 099. 7351116) per acquistare il tagliando, al costo di 11 euro (10 euro + un euro di prevendita). La capienza del settore ospiti è d 950 unità. I supporters biancazzurri, dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata, sono pronti a recarsi in gran numero nel Comune salernitano, ma di certo la mancanza di punti vendita in città creerà non pochi disagi.

