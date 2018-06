Pugilato: Salvatore "The warrior" De Leo pronto per il debutto da professionista

BRINDISI - Brindisino doc classe ’98, 20 anni appena. Infanzia, adolescenza e maturità trascorse interamente nella palestra della Boxe Iaia per inseguire un unico sogno, diventare un pugile professonista.

È l’identikit di Salvatore “The Warrior” De Leo, allievo del maestro Carmine Iaia sin dall’età di 10 anni ed oggi giovane pugile cresciuto nella Boxe Iaia Brindisi e giunto alla soglia del professionismo; soglia che il brindisino varcherà l’8 giugno 2018 recandosi a Roma per il suo primo incontro da professionista che lo vedrà opposto al romano Yuri “The Prince”Lupparelli, pugile laziale con all’attivo già 2 incontri ed altrettante vittorie da professionista.

De Leo e Lupparelli si affronteranno sul ring allestito presso il Club Le Palme in via Casilina a Roma nel corso della serata “Boxe Professional – Moda e spettacolo”. Giovedì 7 giugno 2018, vigilia dell’appuntamento capitolino, alle ore 20:15, il pugile Brindisino e il maestro Carmine Iaia incontreranno la stampa presso la palestra della Boxe Iaia in Via Giuseppe Pisanelli per raccontare le sensazioni dell’atleta e del suo allenatore, ma anche per svelare tutti retroscena e le curiosità inerenti il debutto tra i professionisti.

Con 56 incontri da dilettante Salvatore De Leo può vantare un palmares di tutto rispetto:

- a 13 anni nel 2011 il debutto nella categoria Schoolboys, nella cui categoria diventa Campione Interregionale del centro sud ad Andria;

- partecipante ai Campionati Italiani Schoolboys Verbania nel 2011;

- partecipante al Torneo Italia a Bellaria nel 2012;

- Campione Interregionale Schoolboys centro sud sempre ad Andria nel 2012;

- partecipante ai Campionati Italiani Schoolboys a Rimini nel 2012;

- partecipante al Torneo Italia a Marcianise.nel 2013;

- partecipante al Torneo azzurrini Junior a Torino nel 2014;

- Campione regionale Junior a Foggia nel 2014;

- Campione italiano Junior a Mondovì nel 2014;

- medaglia d'argento al Torneo Italia nella categoria Youth a Marcianise nel 2015;

- medaglia d'argento ai Campionati Italiani nel 2015;

- partecipante al Campionato regionale Junior a Potenza nel 2015;

- partecipante al Torneo Guanto D'Oro d'Italia nel 2017;

- partecipante al Campionato regionale Èlite a Taranto nel 2017.