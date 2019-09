Quarto Memorial Amedeo Profilo: 1250 euro devoluti in beneficenza

SAN PIETRO VERNOTICO – All’alba del 4 giugno di tre anni fa un incidente stradale lo strappò alla vita e all’affetto dei suoi cari ma il suo cuore continua a battere in tutti coloro che lo hanno amato. Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, si è svolto il Memorial di calcio dedicato ad Amedeo Profilo, il 25enne sampietrano che perse la vita sulla strada per il mare. Anche quest’anno il ricavato dell’evento è stato donato in beneficenza, 1250 euro. Amedeo continua ad aiutare il prossimo così come ha fatto in vita, era autista dell’associazione che aiutava i disabili “La Rinascita”.

Il torneo è stato organizzato dai suoi amici che dopo la sua scomparsa hanno fondato l’associazione “Vittime della strada, amici di Amedeo” che si occupa di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Si è svolto sabato 21 e domenica 22 settembre presso il campetto della chiesa di San Giovanni Bosco.

“Sono stati due giorni molto intensi, vissuti tra il dolore di rivivere quei tragici momenti e la gioia di ricordare i bei momenti passati insieme, con la convinzione che il nostro Amedeo e tutti i ragazzi e le ragazze vivono dentro di noi”. Scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook dell’evento.

“Come ogni anno l'organizzazione del torneo, oltre a creare momenti di comunità e aggregazione tra i ragazzi e le famiglie, e sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale, ha lo scopo di supportare, attraverso la donazione del ricavato del torneo, le associazioni di volontariato che svolgono importanti attività a supporto delle famiglie più bisognose”.

Quest’anno parte del ricavato, mille euro, è stato devoluto alla Onlus “Cuore e mani aperte verso chi soffre”, mentre 250 euro sono stati donati alla parrocchia San Giovanni Bosco, diretta da don Alessandro Mele per sostenere le attività a favore dei giovani. Donato anche un gazebo. Due anni fa con il ricavato fu acquistato un defibrillatore, donato alla parrocchia.

“Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi e le famiglie che hanno partecipato attivamente a queste due giornate e hanno permesso la buona riuscita del torneo. Un ringraziamento a tutte le attività commerciali che hanno contribuito alla raccolta fondi e all'organizzazione del torneo”.