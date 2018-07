Regata Brindisi Valona, cerimonia di benvenuto per gli equipaggi

BRINDISI – Tutto pronto per la regata velica Brindisi-Valona, da quest’anno in abbinamento al trofeo intitolato a Mirko Gallone, il sottufficiale della marina scomparso a 43 anni: la cerimonia di benvenuto agli equipaggi si svolgerà domani, mercoledì 4 luglio, nella sede della Lega navale di Brindisi, in via Amerigo Vespucci.

L’inizio è previsto alle 19. Ci saranno i saluti del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e del suo omologo della città di Valona Dritan Leli, invitati dal presidente della sezione di Brindisi della Lega Navale italiana, Roberto Galasso. Sarà Galasso (nella foto accanto) a fare gli onori di casa in vista della partenza delle imbarcazioni iscritte alla manifestazione che si svolgerà dal 5 all’8 luglio , presentandosi oltre l’evento sportivo, come iniziativa di promozione del territorio e dell’accoglienza.

Il trofeo, infatti, è intitolato all’accoglienza e arriva in occasione dell’ottava edizione della regata velica. A partire da quest’anno ci sarà anche il trofeo per non dimenticare Mirko Gallone, rimasto nel cuore dei soci della Lega. Era un appassionato velista, il sottufficiale della Marina Militare in servizio su nave San Giorgio. E’ morto a 43 anni lo scorso 6 dicembre, mentre stava disputando una partita di basket tra amici al PalaMelfi