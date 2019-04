Regata velica Brindisi Corfù, via alle iscrizioni

BRINDISI - Sono aperte ufficialmente le iscrizioni per la partecipazione alla 34esima edizione della regata velica internazionale Brindisi-Corfù: la modulistica è scaricabile dal sito internet www.brindisi-corfu.com – info 3207420267.

La novità più importante di quest’anno è la partenza che avverrà di domenica, il 16 giugno (e non più infrasettimanale). In questo modo, armatori ed equipaggi potranno usufruire di una settimana di eventi ed il Lungomare di Brindisi si trasformerà, come al solito, in un magnifico palcoscenico tra mare, eventi e importanti segni della storia della città di Brindisi.

Dal punto di vista sportivo, ci sarà tanta vela anche nei primi due week-end di giugno con le Giornate veliche “Bocche di Puglia” (ORC – multiscafi) e c’è da giurare che gli armatori decideranno di fermarsi a Brindisi anche nei giorni successivi, in attesa della partenza della “Brindisi-Corfù”.

“Quest’anno la ‘Brindisi-Corfù’ si troverà al centro di un tris di eventi velistici di grandissima importanza – afferma il Presidente del Circolo della Vela di Brindisi Teo Titi – visto che dall’1 all’8 giugno a Sebenico (Croazia) si svolgerà il Campionato mondiale di vela d’altura, mentre dal 17 al 20 luglio si svolgerà a Crotone il Campionato italiano di vela d’altura. Una occasione imperdibile per tanti armatori, visto che potranno godere dell’ospitalità della nostra città e delle opportunità che offre il nostro mare per mettere a punto condizione e strategie di regata”.

