Brindisi Fc: mister Piscopiello nuovo allenatore della Juniores nazionale

BRINDISI - Mister Salvatore Piscopiello sarà l’allenatore della squadra Juniores nazionale del Brindisi per la stagione 2019/2020. Si tratta di un volto e di un nome ben conosciuto nella piazza brindisina, avendo già in passato svolto diversi incarichi nelle varie società biancazzurre che si sono susseguite negli anni. Significativa anche la sua esperienza nei settori giovanili di Francavilla Fontana e Taranto.

Tanti i giovani calciatori che sotto la sua gestione sono emersi. Per ricordarne qualcuno basti citare alcuni protagonisti della scorsa stagione, su tutti Procida, Ruscigno, Salamina, i quali hanno contribuito alla vittoria del campionato di Eccellenza.

Insieme a Piscopiello, la Juniores ritroverà con sé un volto giovane, ma al tempo stesso conosciuto in quanto già in riva all’Adriatico nelle ultime due stagioni, nelle quali ha ricoperto il ruolo di Allenatore in seconda. Si tratta di Paolo massaro, classe 1983, al quale il direttore Mario Bassi ha confermato per la terza stagione consecutiva la propria fiducia grazie alla sua ottima preparazione e alla sua professionalità.

Il prossimo 30 luglio, inoltre, alle ore 16:00, presso il precampo Franco Fanuzzi si terrà un nuovo raduno selettivo sempre per i giovani calciatori nati nel 2001-2002.

