Final Eight, Avellino: sfuma in extremis il tesseramento di Udanoh

BRINDISI - E’ saltato a pochi minuti dallo scadere del tempo necessario per essere utilizzato nelle Final Eight di Firenze il tesseramento di Ike Udanoh per il passaggio dal Cantù ad Avellino. La Sidigas Avellino ha tentato il colpo grosso a sorpresa, fin o allo scadere delle ore 11 di questa mattina di ingaggiare il pivot americano con passaporto nigeriano Ike Udanoh, in forza alla Acqua San Benedetto Cantù, per schierarlo nelle Final Eight contro Happy Casa Brindisi nella partita in programma venerdì prossimo, alle ore 20,45.

La trattativa era apparsa già perfezionata in quanto vi era già l’accordo verbale al trasferimento, tanto che il giocatore ex capitano di Cantù è rientrato in fretta dalla America dove era in vacanza per la sosta del campionato, per mettersi a disposizione della squadra irpina.

Lo stesso Ike Udanoh aveva espresso gradimento al trasferimento. Era stato anche concordato l’ammontare del by-out in favore di Cantù, quando il patron Dimitry Gerasimenko ha deciso di far saltare l’accordo con Avellino, avendo in corso una avviata trattativa per cedere la società di Cantù e nella quale è previsto il congelamento del roster canturino.

Ike Udanoh avrebbe debuttato proprio contro Happy Casa Brindisi nella partita di Coppa Italia per sostituire l’infortunato Pat Young, giocatore sul cui tesseramento erano sorti molti dubbi e che aveva giocato proprio a Brindisi la sua partita il 6 gennaio scorso. La Sidigas Avellino, pertanto, scenderà in campo contro la squadra di coach Vitucci priva del pivot titolare.

Il tabellone delle Final Eight

Quarti di finale

Giovedì 14 Febbraio 2019

ore 18:00: Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese - Diretta Rai Sport HD - Rai Play - Eurosport 2 - Eurosport Player

ore 21:00: A|X Armani Exchange Milano - Segafredo Virtus Bologna - Diretta Rai Sport HD - Rai Play - Eurosport 2 - Eurosport Player

Venerdì 15 Febbraio 2019

ore 18:00: Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari - Diretta Rai Sport HD - Rai Play - Eurosport 2 - Eurosport Player

ore 20:45: Sidigas Avellino - Happy Casa Brindisi - Diretta Rai Play - Eurosport 2 - Eurosport Player, Differita Rai Sport HD ore 00.15

Semifinali

Sabato 16 Febbraio 2019

ore 18:00: vincente Gara 1 vs vincente Gara 2 - Diretta Rai Sport HD - Rai Play - Eurosport 2 - Eurosport Player

ore 20:45: vincente Gara 3 vs vincente Gara 4 - Diretta Rai Sport HD - Rai Play - Eurosport 2 - Eurosport Player

Finale

Domenica 17 Febbraio 2019

ore 18:00: vincente Seminfinale 1 vs vincente semifinale 2

Diretta Rai Sport HD - Rai Play - Eurosport 2 - Eurosport Player