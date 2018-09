Si alza il sipario: due giorni di grande basket internazionale a Brindisi

BRINDISI - Happy Casa Brindisi – KK Buducnost (MNE) – Sakarya BSB (TUR) – Zeus Energy Group Rieti: si alza il sipario sull’ottava edizione del Memorial dedicato a Elio Pentassuglia, un torneo internazionale da disputare all’interno del PalaPentassuglia di Brindisi.

È l’appuntamento più atteso di ogni estate cestistica brindisina, cui la Happy Casa Brindisi ci arriva con un perfetto 4 su 4 in termini di vittorie in precampionato. Prestazioni vincenti e convincenti che hanno prodotto grandissimo entusiasmo attorno al club e alla squadra biancoazzurra, travolta emotivamente dall’affetto dei tifosi brindisini e pugliesi nel corso di queste settimane.

In particolare, la serata di presentazione del team biancoazzurro svolta ieri sul lungomare di Brindisi, è stata un tripudio di emozioni e grandissimi consensi. La città si è riversata sulla Scalinata Virgilio tributando tutto il calore e la passione che anima da sempre per la pallacanestro.

Istanti che difficilmente verranno dimenticati per tutti i presenti: dai tifosi, ai dirigenti, ai giocatori!

Oggi via alle semifinali che decreteranno il tabellone in vista della seconda giornata di manifestazione.

L’incontro serale delle ore 20:45 con Rieti sarà l’occasione per commemorare l’anniversario dei 30 anni dalla scomparsa di Elio Pentassuglia. Un momento toccante che sarà celebrato e ricordato prima della palla a due tra le sue ex storiche squadre.

Ticket

In vendita al New Basket Store di Corso Garibaldi 29, aperto sabato dalle 09.30-13.00 e dalle 17.00 fino alle ore 19:00. I tagliandi saranno acquistabili anche presso il botteghino del Palasport a partire dalle ore 17:00 di sabato e domenica.

Tutte le tipologie di biglietto sono esclusivamente a posto unico non numerato. Si informa che verranno riservati alcuni posti del parterre per esigenze organizzative.

Queste le modalità di acquisto:

• Biglietto valido per la singola giornata di sabato 15 settembre o domenica 16 settembre: *€9,00*

• Abbonamento valido per entrambe le giornate: *€15,00*



Programma

• SEMIFINALI – sabato 15 settembre

Partita 1 - ore 18.15 KK Buducnost (MNE) vs Sakarya BSB (TUR)

Partita 2 - ore 20.45 Happy Casa Brindisi vs Zeus Energy Group Rieti

• FINALI – domenica 16 settembre

Partita 3 - ore 17:45 Zeus Energy Group Rieti vs

Partita 4 - ore 20:15 Happy Casa Brindisi* vs

*indipendentemente dal risultato delle semifinali, la Happy Casa scenderà in campo per disputare la partita delle ore 20:15.

Albo d’oro

• I edizione anno 2011 - Brindisi-Montegranaro: 73-70

• II edizione anno 2012 – Brindisi-Caserta: 97-53

• III edizione anno 2013 – Sassari-Milano: 89-71; Brindisi-Caserta: 71-62; Milano-Caserta: 83-76; Brindisi-Sassari: 78-70

• IV edizione anno 2014 – Sassari-Caserta: 81-59; Brindisi-Bnei Herzliya: 88-62; Caserta-Bnei Herzliya: 92-60; Brindisi-Sassari: 72-60

• V edizione anno 2015 – Brindisi-Pesaro: 80-64

• VI edizione anno 2016 – Brindisi-Caserta: 86-90

• VII edizione anno 2017 – Siena-Avellino: 80-74; Brindisi-Reggio Calabria: 65-59: Avellino-Reggio C: 73-65; Brindisi-Siena: 76-50

• VIII edizione anno 2018 - ?