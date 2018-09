BRINDISI - L'azienda Soavegel resta tra i gold sponsor della New Basket Brindisi per il nuovo campionato di pallacanestro. A darne notizia è la Happy Casa Brindisi: "Grande soddisfazione per la conferma di Soavegel, fiore all’occhiello del territorio pugliese che rappresenta una delle realtà più all’avanguardia nel settore dell’industria alimentare"

"Nel corso degli anni l’azienda, con sede a Francavilla Fontana, ha saputo percepire i cambiamenti di mercato", sottolineano dall'ufficio stampa. "Un’attenta e professionale gestione aziendale ha permesso di far crescere ed affermare, in campo nazionale ed internazionale, il marchio Soavegel. Ancora oggi, tutta la famiglia Bianco è impegnata nella gestione dell’intero stabilimento produttivo ottenendo dei risultati sempre più entusiasmanti grazie alla lunga esperienza di gestione diretta e alla forte vocazione imprenditoriale.

“Siamo da sempre molto legati a questa società sportiva per il grande lavoro svolto in tutti questi anni con l’obiettivo di dar lustro al nostro territorio", dice Massimo Bianco, ad di Soavegel. "Per questo motivo abbiamo deciso di rinnovare, anche per la prossima stagione sportiva, il nostro sostegno al progetto della New Basket Brindisi, con l’auspicio che si possano raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.