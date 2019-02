Basket, C Silver: all'Invicta il derby contro la Dinamo Brindisi

BRINDISI - Finisce 70-68 il derby cittadino di serie C silver tra la Spedimpex Invicta Brindisi e la Limongelli Dinmao Brindisi. La squadra di coach Cristofaro non riesce a bissare il successo dell’andata lasciando sul campo due punti preziosi per un posto nei play off. La partita, come nella tradizione di tutti i derby, è stata molto fisica e nervosa con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto mettendo sul terreno di gioco grande agonismo e fisicità. L’Invicta, sospinta dal capitano Leo (a referto con 17 punti), ha messo subito il naso avanti grazie anche ai canestri nel primo periodo dell’ ex di turno Masi.

La Dinamo, molto contratta e fallosa in attacco, non riusciva a sviluppare il suo gioco e chiudeva in svantaggio di sei lunghezze (19-13) il primo periodo. Nel secondo parziale la musica non cambiava; da una parte l’Invicta che con Rollo e Simone mettevano energia e pressing alle guardie Dinamo che, dal canto loro, provavano a rispondere con il lettone Sukteris e Sirena (con quest’ultimo in una giornata dalle polveri bagnate). Dopo l’intervallo conclusosi sul 35-28, Cristofaro cambiava difesa schierando una zona pari. Santoro da fuori e Leo in post basso erano abili ad aggirare le insidie della difesa avversaria mentre Knepa e Leggio, sull’altro fronte, tenevano testa in attacco mettendosi in mostra sotto le plance.

L’ultimo periodo iniziava con il vantaggio Invicta per 50-42 ma la partita non sembrava affatto conclusa. La Dinamo aumentava la pressione sui portatori di palla e Di Salvatore ne approfittava per involarsi un paio di volte in contropiede. I giocatori non risparmiavano colpi in campo e, a farne le spese, era il lettone Sukteris che, ingenuamente, si faceva fischiare un antisportivo dopo un rimbalzo conquistato (con contestuale partita finita per raggiunto limite di falli).

Negli ultimi tre giri di lancette la partita diventava incandescente. De Gennaro, con una tripla dopo una bella azione corale, siglava il primo vantaggio Dinamo sul 60-59 e anche sugli spalti il tifo tra le due tifoserie si faceva sentire. Rollo, con le sue penetrazioni, si procurava alcuni viaggi in lunetta che producevano un nuovo vantaggio Invicta. La Dinamo provava a reagire ma Leo non ci stava piazzando la triple dei + 5. Knepa subiva fallo ed era lucido dalla linea della carità.

Negli ultimi secondi Sirena accorciava le distanze e, lo stesso, nell’ultimo possesso a 5 secondi dalla fine, non riusciva a produrre il canestro della vittoria. L’Invicta vinceva 70-68 e raggiungeva la Dinamo in classifica. Per Dario e compagni un occasione ghiotta per staccare il biglietto per i play off e il rammarico per l’assenza di Menzione e Mastrapasqua che ha pesato tanto nell’economia del match.

Il tabellino

Spedimpex Invicta Brindisi – Dinamo Basket Brindisi 70-68 (19-13, 16-15, 15-14, 20-26)

Invicta Br: Rollo 12, De Giorgi 0, Santoro 12, Botrugno 4, Rizzo 0, Masi 8, Pulli 9, Leo 17, Quaranta 1, Simone 7. All. Bray

Dinamo Br: Savoia 2, Mastrapasqua n.e., Sukteris 10, Dario 0, De Gennaro 9, Sirena 18, Knepa 16, Di Salvatore 9, Leggio 4, Bagordo 0. All. Cristofaro

Arbitri: Gaballo e Settembre