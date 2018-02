Taekwondo, interregionali: Gold Team sugli scudi con tredici medaglie

BRINDISI - Sono ben tredici le medaglie conquistate dagli atleti della Taekwondo Gold Team di Brindisi del Maestro Marco Cazzato nell’ultimo campionato interregionale Puglia dello scorso 10 e 11 Febbraio al Palaflorio di Bari.

L’appuntamento regionale che vede i migliori atleti pugliesi confrontarsi per conquistare il podio nel difficile campionato interregionale della Puglia, ben tredici le medaglie conquistate dagli atleti brindisini nella categorie dei cadetti, junior e senior.

Le medaglie d’oro sono per Attilio Ventola ,Raffaele Ferrara, Gabriele Lolli e Teodoro Ravone. L’argento va alle bravissime Sara Romanelli e Giulia Sgura. Tante le medaglie di bronzo, per gli junior: Davide Conversano, Francesco Frigione, Domenico Di Carlo, per i cadetti Sandra Quarta, Davide Massaro, Matteo Lo Buono, Emmanuel Taurisano, tutti giovani promesse alla loro prima esperienza. Ottima gara e podio sfiorato per Gabriele Romano ,Ruben Balestra ,Mattia Campidoglio e Donato Maggi.

Eccellente bottino per la società brindisina che continua a sfornare talenti ed in vista dei prossimi campionati Italiani Juniores che si svolgeranno ad Olbia il prossimo 3 e 4 marzo.