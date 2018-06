Taekwondo, nuova medaglia d'oro per l'atleta brindisina che sogna le olimpiadi

SAN DONACI – Nuova medaglia d’oro per l’atleta sandonacese Sara Nuzzo dell’Asd Centro olimpico Tkd Nuzzo: il 5 giugno scorso si è aggiudicato il primo posto per la categoria “-55kg” ai campionati italiani di Taekwondo svoltisi al Foro Italico di Roma.

“E’ il quarto anno consecutivo che mi classifico prima sul podio nazionale per quanto riguarda la Coppa Italia, quest'anno è il mio primo anno da “Junior” e sono stata molto soddisfatta dei miei risultati”. Ha commentato la giovanissima atleta, 15 anni e già numerosi successi: oro al campionato internazionale di Varese, oro ai campionati italiani in Sardegna, oro al campionato interregionale a Bari, oro campionato Daedo a Brindisi, oro coppa Italia dream cup Roma.

“L'unica differenza che noto è sul campo di gara, perché ora ho a che fare con ragazze più grandi di età, ma posso dire che nonostante questo da quel gradino non scendo. Ogni incontro lo supero con molti punti di differenza, e questo mi porta ad essere fiera di me. Volevo ringraziare il mio maestro Massimo Nuzzo, nonché mio padre, che ci mette amore, determinazione con i suoi atleti, me compresa, che in ogni gara mi segue sempre, che riesce a tirare fuori il meglio di me”.

Ringrazio i miei genitori, la mia famiglia, la mia squadra che non manca quasi mai sugli spalti a tifare per me. Ringrazio le persone terze che credono in me, la Federazione Italiana per avermi dato più volte la possibilità di andare fuori nazione e rappresentare l’Italia per vari campionati europei e mondiali, per avermi dato l'opportunità di allenarmi nel centro sportivo Coni”.

“Ho solo 15 anni e ho iniziato a viaggiare all'età di 12 anni quando ho conquistato la mia prima medaglia d'oro ai Campionati italiani Cadetto. Tanti, forse infiniti, allenamenti, infinite diete, infiniti pianti di gioia e di dolore, infiniti lividi, tanti rimproveri mi hanno portata ad essere ciò che sono ora. Voglio continuare questa "carriera" che mi sono costruita piano piano, forse sono a un buon punto? Chi lo sa. Io ce la sto mettendo tutta per raggiungere il traguardo più alto, ce la sto mettendo tutta per arrivare alle Olimpiadi”.

“Il Taekwondo è uno sport che pratico ormai da quando avevo 3 anni, e voglio dare un consiglio a tutti i genitori di oggi: portate i vostri figli a praticare questo sport, non ve ne pentirete. Si tratta di un'arte marziale fondata sul che regala grandi emozioni a tutte le età”

