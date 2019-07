Il centrocampista dell'Inter Sensi in giro a Brindisi, con taglio di capelli

BRINDISI- Pit stop a Brindisi per un taglio di capelli per il gioiellino dell'Inter Stefano Sensi. Il talentuoso centrocampista oggi pomeriggio (martedì 30 luglio) è stato accolto nel salone per capelli di Rossano Zazzara, ribattezzato l'hair stylist dei vip per il gran numero di personaggi famosi che si sono accomodati sulla sua poltroncina.

Il calciatore, già in pianta stabile nel giro della nazionale di mister Mancini, è sceso nel Salento per andare a trovare dei suoi conoscenti, approfittando di un paio di giorni di riposo concessi alla squadra. Il 24enne, originario di Urbino, reduce da una splendida stagione con la maglia del Sassuolo, ha fatto una passeggiata nel centro di Brindisi e passando da via Salita di Ripalta, fra il porto e palazzo di Città, si è rifatto il look nel locale di "Rossano The Barber", dal quale sono passati anche, fra gli altri, il campione di tennis Fabio Fognini, coach Meo Sacchetti, Michele Foresta (in arte Mago Forest), Massimo D'Alema, Francesco Mendolia (vatterista della band "Gli Incognito).

Nelle prossime ore, Sensi, già apprezzato nelle prime uscite estive in nerazzurro, tornerà agli ordini di mister Conte insieme al resto della squadra, pronto per una stagione in cui punta a recitare un ruolo da protagonista.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!

Gallery