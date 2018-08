Tony Gaffney si presenta: "Sono pronto a vincere con i colori biancazzurri"

BRINDISI - Una mattinata intensa e proficua, quella appena trascorsa in casa biancoazzurra, tra scatti dei fotografi, riprese e interviste realizzate alla stampa per una duplice importante occasione.

Presso la nuova filiale Bpp di Brindisi (Corso Garibaldi, 116) si è tenuta infatti la conferenza stampa unificata tra la Happy Casa Brindisi e la Banca Popolare Pugliese per suggellare l’accordo di partnership raggiunto tra le due aziende. New entry nella famiglia biancoazzurra in qualità di Gold Sponsor e Official Bank, Banca Popolare Pugliese ha ospitato nella propria sala conferenze il presidente Fernando Marino e l’atleta Tony Gaffney, accompagnati dal Direttore Generale BPP Mauro Buscicchio.

Ad aprire e dare il benvenuto ai tanti giornalisti e curiosi accorsi, il padrone di casa: “Siamo molto soddisfatti di comunicare ufficialmente alla stampa, dopo il comunicato delle scorse settimane, la realizzazione della partnership con la New Basket Brindisi. Una collaborazione virtuosa - spiega il Direttore Generale - che si dipanerà in diverse attività cui contribuiremo non solo economicamente bensì attraverso servizi, idee e volontà di contribuire alla crescita del territorio. Saremo particolarmente attivi nel percorso con il settore giovanile – prosegue - essendo lo sport volano di valori estremamente positivi per i ragazzi. In passato abbiamo già avviato alcune partnership in altri ambiti sportivi e guardandoci attorno abbiamo deciso di legarci a una delle realtà sportive più importanti a livello nazionale come la Happy Casa Brindisi”.

A prendere parola è successivamente il presidente della New Basket Brindisi Fernando Marino: “Questa è una mattinata molto importante per molteplici motivi. Sono seduto accanto al Direttore Generale di un istituto bancario stimato come Bpp che ha deciso di legare il suo marchio al nostro brand – mostra il presidente - e dall’altro lato al nostro nuovo atleta Tony Gaffney, centro statunitense dal valore internazionale. Con la Banca Popolare Pugliese abbiamo già avviato una serie di iniziative che presenteremo prossimamente e sono sicuro che consolideremo con il tempo una sinergia molto positiva. Il nostro progetto #NBB2020 cresce, si solidifica e apre le frontiere ad aziende leader nel proprio settore. Non ci fermeremo, lavoreremo ogni giorno per porre le basi alla nuova era del basket brindisino in cui gli stessi tifosi e appassionati – conclude - saranno protagonisti all’interno della società”.

A suggellare la partnership, le prime parole da neo giocatore biancoazzurro di Tony Gaffney atterrato poche ore prima all’aeroporto di Brindisi: “Sono carico ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura nel campionato italiano. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni, con qualcuno ci ho già giocato assieme come nel caso di Banks. Con Adrian abbiamo stretto una bellissima amicizia e rapporto di fratellanza sia dentro che fuori dal campo. Farò tutto il possibile per essere d’aiuto ai miei compagni e al coach dando energia, rimbalzi, intensità difensiva. Sono pronto per giocare e vincere con questi colori!”.

Il giocatore si aggregherà questo pomeriggio al gruppo a disposizione di coach Vitucci per iniziare la fase di preparazione atletica assieme agli ultimi arrivi Wes Clark e Erik Rush.