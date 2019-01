Torneo “Caroli  Hotels  Basketball”: Polisportiva Bozzano di nuovi in campo

BRINDISI - Grande basket giovanile nel Salento. Le Feste per la Polisportiva Bozzano continuano all’ insegna della palla a spicchi con il Torneo “Caroli Hotels Basketball”, che si terrà dal 2 al 6 gennaio, organizzato dal network alberghiero main sponsor dell’evento e dalla società sportiva “La Scuola di Basket Lecce”.

Come da tradizione consolidata, si disputeranno (anche e soprattutto nel segno del ricordo e della commozione) due tornei: quello maschile “Memorial Antonio Corlianò”( ex Presidente della New Basket Brindisi e uomo di basket competente, genuino, che con la propria passione ha fatto tantissimo per lo sport cestistico in Puglia e non solo), quello femminile “Memorial Roberto Maruccia”, nel commovente ricordo di un grande amico della “ Caroli Hotels” ed ex militare del Battaglione San Marco scomparso recentemente a causa di una grave malattia. Tra l’ altro, Maruccia è stato preparatore atletico della nostra Polisportiva Bozzano.

Parteciperanno al Torneo ben 16 formazioni under 14. Le partite della manifestazione giovanile si svolgeranno si disputeranno nei palloni tensostatici di Alessio ( Via Tuglie) e “Pietrabianca” di Casarano ( Via Olanda), al Palazzetto dello Sport “ Fernando Panico” di Galatina( Via Chieti), all’ impianto polifunzionale di Germini( frazione di Ugento, in Via Monteverde), al Pala “Andrea Pasca” di Nardò( Via Giannone, e al Pala /Ventura di Lecce ( Piazza Palio). Oltre 300 partecipanti tra atleti e staff, più il grande seguito delle famiglie e genitori e accompagnatori.

Il torneo rappresenta indubbiamente un’ ottima “ vetrina” per i giovani arbitri , oltre che veicolo di promozione e valorizzazione del territorio salentino. La presentazione dell’ evento è fissata presso la Sala Ponte del Bellavista Club di Gallipoli mercoledì 2 gennaio 2019, alle ore 18. Dopo la fase a gironi, la sesta edizione della “Caroli Hotels Basketball entrerà nel vivo il 5 gennaio,con le semifinali maschili e femminili. Le finali di entrambi i tornei si giocheranno il 6 gennaio presso il Pala Ventura di Lecce.

A seguire la cerimonia di premiazione di una manifestazione nella quale la Polisportiva Bozzano vuole essere protagonista.