Torneo "Sport&Go!", squadra brindisina campione nazionale di Calcio a 5

BRINDISI – Dopo una fase provinciale e una regionale, si è concluso ieri (domenica 17 giugno) a Cesenatico (Fc) il torneo nazionale Sport&go! organizzato dal Csi (Centro sportivo italiano) con la fantastica vittoria dei 2008 dell’Eurosport Academy Brindisi.

Il torneo, riservato alle categorie Kids (Under 10) e Giovanissimi (Under12), si è svolto dal 13 al 17 giugno. Sport&Go è il modello di attività Csi, basato sulla polisportività, in cui oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i partecipanti sono stati coinvolti nel Triathlon di atletica: corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex.

Erano presenti a Cesenatico 12 squadre provenienti da tutta l’Italia (Benevento, Cagliari, Catania, Imperia-Sanremo, Macerata, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Sessa Aurunca e 2 squadre di Treviso) nella categoria Under 10 calcio a 5, divise in tre gironi. La prima giornata, giovedì 14, nella mattinata l’Eurosport Academy Brindisi ha battuto l’Invicta Potenza e, nel pomeriggio ha vinto contro lo Sporting Montebelluna di Treviso.

Venerdì invece, dopo i giochi di Triathlon che si sono svolti presso lo stadio comunale “A. Moretti” di Cesenatico, l’Eurosport ha battuto una squadra di Cagliari. Classificandosi come miglior prima, sabato 16 sono iniziati i quarti e l’Eurosport Academy ha vinto contro l’Asd Giada Club di Benevento.

La più bella partita è stata la semifinale, sabato pomeriggio, contro l’Asd Segato Viola di Reggio Calabria in cui l’Eurosport Brindisi, è riuscita a ribaltare il risultato da 4–1 a 4–5. La cavalcata vincente si è conclusa domenica mattina con la vittoria in finale contro la Polisportiva Magica di Catania.

E’ stata una vittoria di un gruppo fantastico composto da piccoli campioncini che riportiamo di seguito: num 1 Francesco Alfano (portiere), num 92 Gabriele Ragusa, num 8 Mattia Laviola, num 19 Andrea Morelli, num 85 Cosimo Radeglia, num 87 Mattia Andriani, num 10 Sergio Sinisi Sergio e num Andrea 6 Palmieri (il capitano).

