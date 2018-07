Trofeo dell’Adriatico: Remuri pronti a dare spettacolo nel porto interno

BRINDISI - Continua a Brindisi la tredicesima edizione del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio, competizione itinerante per imbarcazioni a 10 remi, tra le più importanti manifestazioni remiere del Mediterraneo. La tappa si svolgerà domenica 15 luglio 2018 a partire dalle ore 10 nello specchio d’acqua antistante la Lega Navale sez. di Brindisi (via Amerigo Vespucci).

Partecipano sette equipaggi: Vogatori Rémuri – Brindisi in voga asd, padroni di casa e organizzatori della manifestazione, Lega Navale Molfetta, Ass. M. Cervone Giovinazzo, Vogatori Taras Taranto, Il Palio di Taranto, Magna Grecia e La Ciurma Vasto. La gara sulla distanza del miglio marino si svolge sulle imbarcazioni San Teodoro e San Lorenzo recentemente rimesse a nuovo dallo storico timoniere Franco Romanelli presso il Cantiere Danese.

Un appuntamento per rivivere tutta la cultura e le tradizioni marinare del nostro paese: la tecnica di voga adottata è quella da sempre in uso sulle scialuppe di salvataggio delle navi scuola della Marina Militare Italiana Palinuro e Amerigo Vespucci. I Vogatori Rémuri tengono particolarmente alla manifestazione che li ha visti vincitori in ben cinque edizioni.

“Siamo fieri di ospitare la seconda Tappa del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio 2018 nelle acque incantevoli della nostra Brindisi – dice a tal proposito il presidente dell’associazione e vogatore Antonio Romanelli – ci siamo allenati intensamente per tutta la stagione invernale. Tanti nuovi vogatori sono saliti a bordo con noi; per la seconda volta l’equipaggio femminile sfiderà le rivali delle altre compagini partecipanti. Sarà uno spettacolo di sport e tradizione a cui l’intera cittadinanza brindisina potrà partecipare. Il nostro invito è quello di tifare e colorare la Lega navale per darci quel pizzico di forza in più durante la gara. Un ringraziamento particolare va a tutte le realtà locali che ci sostengono nell’organizzazione di questo evento e che quest’anno hanno deciso di “salire a bordo” con noi e “vogare” per Brindisi”.

Come da tradizione, la squadra brindisina sarà guidata dall’esperto timoniere Franco Romanelli. Dopo Brindisi, il Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio farà tappa a Taranto (22 luglio), Vasto (29 luglio) e Giovinazzo (5 agosto).