Happy Casa: Devondrik Walker torna in gruppo, playoff nel mirino

BRINDISI - Devondrik Walker potrà riprendere gli allenamenti a disposizione di coach Vitucci e del preparatore Marco Sist, con il resto della squadra. Il giocatore è stato sottoposto ieri ad esame Tac presso l’ospedale San Camillo di Taranto dove il primario di Radiologia, dottore Francesco Ciliberti, ha riscontrato la perfetta guarigione dell’arto infortunato.

Il responsabile dello staff medico della società, dottor Dino Furioso, ha poi inviato il risultato dell’esame al professore Rodolfo Rocchi che lo aveva operato a Reggio Emilia, ottenendo parere favorevole alla normale ripresa degli allenamenti di Devondrik Walker. Considerato che manca più di un mese all’inizio dei play off, in programma dal 22 maggio prossimo, si comincia ad intravedere la fiducia che Walker possa raggiungere una condizione fisica e di forma tale da potersi aggregare al roster a disposizione di coach Vitucci, per essere utilizzato a tempo pieno.

Le condizioni di Clark

Buone notizie giungono dall’infermeria anche per Wes Clark che sottoposto a nuova ecografia tridimensionale è risultato perfettamente guarito ed in grado di intensificare gli allenamenti per raggiungere una condizione fisica e di forma, ora lontana dal suo miglior rendimento.

Intanto il diretto sportivo Simone Giofrè, uno degli artefici della attuale e straordinaria stagione agonistica, si trova in America, dove annualmente si incontrano tutti i responsabili del settore, per osservare i giovani talenti americani che effettuano i concentramenti ed eventualmente attuare una scelta per la propria società.