"Un info point contro il randagismo": la proposta di un gruppo di volontari

BRINDISI – Un punto informativo sui cani ospitati presso il canile comunale: è questo il servizio che un gruppo di volontari rappresentati da Andrea Silvestri vorrebbe mettere a disposizione della cittadinanza, per combattere la piaga del randagismo.

“Il problema – dichiara Silvestri – è che non abbiamo locali a disposizione. Per questo chiediamo al Comune di Brindisi di darci in comodato d’uso una piccola stanzetta in cui esporre le foto di tutti i cani ospitati presso il canile, selezionati e divisi per taglia, con nome, età e altre informazioni”.

Si tratta di un servizio concepito “per il cittadino che non ha la possibilità di raggiungere il canile (situato in contrada Santa Licia, lungo la strada litoranea a sud del capoluogo)”. “Consideriamo – prosegue l’animalista – che molti neanche sanno dove si trovi la struttura”.

Recandosi presso l’info point si potrebbero richiedere informazioni sul cane, oltre ad avanzare la possibilità di conoscerlo, ai fini di una eventuale adozione. Non solo. “Vorremmo anche fornire informazioni sulle sterilizzazioni – conclude Silvestri - e consigli sul benessere dei nostri amici, oltre ad accogliere donazioni di vario tipo”.