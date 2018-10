"Adotta, non comprare": iniziativa al canile comunale di Brindisi

Una manifestazione per la sensibilizzazione all’adozione dei cani si è svolta stamani (domenica 7 ottobre) presso il canile comunale di Brindisi in contrada Santa Lucia. L’evento, all'insegna del motto "Adotta non comprare", è stato organizzato dalla Lepa Brindisi (Lega protezione animali), , con il patrocinio del Comune di Brindisi, la Campagna di adozioni 2018-2019.

L’iniziativa, come detto, ha lo scopo di promuovere l’adozione dei cani ospiti del Canile comunale di Brindisi avvalendosi della collaborazione dei volontari che forniranno indicazioni utili sugli orari di apertura al pubblico della struttura e sulle modalità di affido che, in concreto, verrà definito presso gli uffici di contrada Santa Lucia, procedendo alla scelta del cane, alla sua identificazione mediante microchip, visita veterinaria, vaccinazione e compilazione del modulo di affido.