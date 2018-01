Il nuovo comandante della polizia locale si presenta alla città

Antonio Orefice assume il comando della polizia locale di Brindisi. Ecco la conferenza stampa di presentazione, cui ha partecipato il commissario straordinario Santi Giuffrè, e la sua prima intervista. Giuffrè, nel suo intervento, ha sottolineato come siano impresentabili il parco auto e la dotazione di abbigliamento della polizia locale: "Capisco che ci sono problemi interni da affrontare, tra cui la nomina del vice comandante, ma anche l'apparenza è importante ", ha rilevato il commissario al Comune di Brindisi. Rivolgendosi a Orefice, Giuffrè ha aggiunto: "A lei il compito di dare coscienza e dignità al corpo, anche attraverso utilizzo delle telecamere. Oggi siamo perdenti nel rapporto polizia locale-cittadino. Quanto più ci affidiamo alla tecnica, tanto più siamo efficaci". Gli ha fatto eco il nuovo comandante: "Non si può fare a meno del decoro, siamo un biglietto da visita per la città. Altro mio pallino è quello della formazione degli operatori. Questo ci mette in condizione di agire meglio nei confronti della cittadinanza e di rendere un servizio utile". Annunciato inoltre dal nuovo comandante che "entro il 20 gennaio ci sarà l'assunzione di sette nuovi colleghi, percorso che è iniziato e che non si arresterà, anche se non sarà una panacea per tutti i problemi".

