Uomo di 43 anni con gravi ustioni trasportato d'urgenza da Matera al "Perrino"

BRINDISI - Un uomo di 43 anni con gravi e diffuse ustioni è atterrato in elicottero all'ospedale di Brindisi nel pomeriggio di oggi (26 agosto). Per il paziente, già ricoverato e intubato nell'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera, è stato disposto il trasferimento d'urgenza al "Perrino", dove è attualmente in prognosi riservata nel reparto di Anestesia e Rianimazione.

"Ancora un volta il Perrino si conferma centro di riferimento per le grandi ustioni in tutto il Sud Italia", dichiara il direttore generale Maurizio de Nuccio. Quest'ultimo sottolinea: "le operazioni sono state condotte con celerità e massima efficienza nel rispetto del protocollo operativo".

Si tratta del secondo episodio in pochi giorni. Lo scorso 18 agosto, infatti, un anziano ustionato in campagna è giunto in elicottero dal Foggiano al Perrino.