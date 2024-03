I 5 stelle contro i costi della politica: "Tagliamo i gettoni di presenza dei consiglieri comunali"

BRINDISI - Ridurre l'entità economica dei gettoni di presenza riservati ai consiglieri comunali, per far fronte alla necessità di tagliare le spese in un contesto di grave crisi finanziaria. E' questa la proposta avanzata dal Movimento 5 stelle brindisino, comunicata dal coordinatore cittadino Ruggiero Valzano.

"E' essenziale concentrare le risorse per interventi prioritari di manutenzione delle infrastrutture pubbliche: scuole, strade, marciapiedi ed illuminazione - si legge in una nota odierna dei pentastellati -. Finalmente venerdì prossimo, in occasione della seduta del Consiglio comunale, si voterà per l’attuazione di misure di contenimento dei costi della politica".

Tale proposta ricalca una delle battaglie caratterizzanti il Movimento 5 Stelle sin dalla sua fondazione. Nella precedente consiliatura si ricorderà l'iniziativa intrapresa dal consigliere Paolo Legrazie, poi ripresa da Roberto Fusco. In quel caso, l'idea era di inserire un tetto massimo di mille euro per consigliere. Attualmente, invece, i componenti del Consiglio comunale possono arrivare a percepire 2500 euro ciascuno con costi per il Comune di oltre 500mila euro l'anno.

