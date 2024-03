Addio a Giancarlo Sacrestano: divulgatore storico e uomo di cultura

BRINDISI - Se non fosse stato per i suoi studi, tante storie e tanti personaggi di cui la città deve andare fiera, sarebbero finiti nell’oblio. A seguito di una malattia si è spento ieri (venerdì 1 marzo) Giancarlo Sacrestano, giornalista e ricercatore storico per conto di Assoarma. Sacrestano per più di un ventennio è stato collaboratore prima del quotidiano Senzacolonne e poi del periodico Il7 Magazine, per cui tuttora scriveva. Anche BrindisiReport ha ospitato dei suoi articoli.

Uomo di grande cultura e sensibilità, Sacrestano ha studiato per una vita la storia di Brindisi, sotto varie sfaccettature. Grazie al suo contributo, la città e la provincia hanno potuto onorare la memoria di conterranei che hanno sacrificato la loro vita per il bene della collettività.

Solo per citarne alcuni: il pilota brindisino Antonio Caravaggio, morto l’8 novembre 1942 sul confine fra Libia ed Egitto; il sottotenente Leonardo Ferrulli, asso del quarto stormo, scomparso nei cieli di Sicilia il 5 luglio 1943; il capitano dei carabinieri Orlando De Tommaso, originario di Oria, morto nel settembre 1943 alla testa dei suoi uomini, nel vano tentativo di fermare l’avanzata tedesca verso Roma.

Sacrestano è stato promotore anche di iniziative (in primis l’organizzazione della Giornata di Amicizia Polacca – Italiana) per rinsaldare gli storici legami fra Brindisi e la Polonia. Basti ricordare il sacrificio degli eroici “difensori di Varsavia” che nel gennaio 1944, di ritorno da una missione sui cieli polacchi, si inabissarono nello specchio d’acqua antistante al porto di Brindisi.

La scomparsa di Sacrestano lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale brindisino. La redazione di BrindisiReport esprime il proprio cordoglio alla sua famiglia.

