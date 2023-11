Affetto da grave malattia, parte una raccolta fondi per sostenere le sue cure a Madrid

BRINDISI - Dalla serata di ieri (29 novembre), la vicenda di Daniele Fumarola ha colpito l'intera comunità cittadina e provinciale. Il giovane brindisino, affetto da un grave tumore, è attualmente ricoverato presso l'ospedale "Antonio Perrino".

A raccontare la vicenda, per mezzo di una nota inviata alla stampa, ci ha pensato un suo amico: "Sia a Brindisi che all'istituto neurologico Carlo Besta di Milano, dove Daniele è stato operato circa un anno fa, non hanno dato esiti positivi. Servierebbero delle tecnologie avanzate - prosegue - Per il 5 dicembre è previsto l'accesso in una struttura specializzata a Madrid, ma questo ovviamente comporterebbe delle spese mediche abbastanza importanti".

Da qui è nata l'idea di avviare una raccolta fondi che possa donare speranza a Daniele ed a quanti tengono per lui. Gli utenti dei social si sono mobilitati condividendo il messagio e qualcuno ha iniziato ad effettuare delle donazioni.

È opportuno specificare come l'iniziativa sia stata avviata e coordinata proprio dalle persone vicine a Daniele. La Comunità parrocchiale San Nicola di Brindisi ne supporta il buon esito, ma non è responsabile della raccolta fondi.

Chi volesse manifestare la propria vicinanza alla causa può donare ai riferimenti posti in basso, nella nota di seguito.