Aiuti alle famiglie numerose: pubblicato l'avviso del Consorzio Br4

BRINDISI - Prevenire le condizioni di disagio economico e sociale delle famiglie numerose: con quest’obiettivo il Consorzio Ats Br4 ha definito il programma locale di intervento per l’erogazione di contributi economici e servizi in favore dei nuclei familiari con almeno 3 figli conviventi fiscalmente a carico, compresi eventuali minori in affidamento familiare o in affido preadottivo. Le istanze per richiedere il beneficio potranno essere inoltrate a partire da lunedì 22 gennaio e fino al prossimo 16 febbraio. L’avviso completo e l’allegato da utilizzare per la compilazione della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio Ats Br4.

L’Isee dei richiedenti, in corso di validità, non dovrà superare i 25mila euro. I potenziali beneficiari dovranno essere residenti in uno dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale Br4 (Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna).

Le tipologie contemplate dall’Avviso sono diverse: gli interventi spaziano dai possibili contributi per il trasporto scolastico, alle rette di frequenza della scuola dell’infanzia, a quelle per il pagamento del servizio mensa, agli aiuti per l’acquisto di materiale scolastico e per sostenere spese mediche, passando dalle agevolazioni e riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale, fino a includere gli incentivi per la frequenza di ludoteche, centri diurni, centri aperti polivalenti per minori, centri sociali polivalenti per diversamente abili.

«Gli aiuti verranno garantiti tenendo conto dei criteri di attribuzione contenuti nell’Avviso e assegnati grazie alle risorse riconosciute al Consorzio Br4 dalla Regione Puglia nell’ambito del Piano delle Politiche familiari 2020 – 2022», ha dichiarato il presidente Antonio Calabrese, facendo riferimento alla misura prorogata per l’annualità 2023 con delibera di Giunta regionale n. 1903 del 19 dicembre 2022.