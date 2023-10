Aiuti umanitari per Gaza: dieci tonnellate di beni primari in volo da Brindisi

EGITTO - In queste settimane a Gaza si sta vivendo una vera e propria tragedia. Le conseguenze relative all'attacco di Hamas in Israele dello scorso 7 ottobre hanno portato ad ingenti bombardamenti ad opera delle forze dell'esercito di difesa israeliano, con azioni di terra che pian piano stanno partendo dal versante Nord della Striscia. Si tratta di una delle zone più densamente popolate del mondo (circa due milioni di persone) chiuse in quella che è definita come "la più grande prigione a cielo aperto del mondo".

La popolazione palestinese necessita di aiuti umanitari ingenti: sia di carattere sanitario, a causa dei numerosi feriti, ma anche in relazione alla mancanza dei generi alimentari di base. Proprio in quest'ottica, nel pomeriggio di oggi (30 ottobre) è atterrato in Egitto il primo carico di aiuti partito da Brindisi e destinato alla Striscia di Gaza.

"Un bel gioco di squadra coordinato dalla Farnesina, con un volo dell'Aeronautica Militare partito dalla base Onu di Brindisi - commenta il ministro degli esteri Antonio Tajani - Sono sedici tonnellate di beni primari destinati ad alleviare le sofferenze dei civili palestinesi".

La base brindisina, dunque, conferma la sua importanza nelle operazioni internazionali. Attiva dal giugno 2000 ha sempre rappresentato il modello su cui l’agenzia Onu World Food Programme (Wfp) ha creato, a partire dal 2006, altri hub negli Emirati Arabi Uniti, in Ghana, Malesia e a Panama. Queste basi costituiscono una piattaforma di servizi logistici che il Wfp offre alla comunità umanitaria mondiale per sostenerne le operazioni di preparazione e risposta alle emergenze umanitarie.

Il contributo giunto in Egitto arriva dopo l'approvazione della bozza di risoluzione Onu presentata dalla Giordania (con astensione dell'Italia) e relativa alla richiesta di tregua umanitaria per garantire gli aiuti.