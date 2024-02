Ricordi di guerra: tra le lettere di un tenente la "preghiera dell'alpino" donata da parroco sampietrano

SAN PIETRO VERNOTICO - San Pietro Vernotico sempre più legata dal filo della memoria alle Dolomiti ed agli Alpini. Non solo il ricordo dei fratelli Ubaldo e Ruggero De Simone, eroi sampietrani della Grande Guerra, ma anche per una consistente presenza di alpini, che nel 1940 sostarono in paese in attesa delle navi, che da Brindisi li avrebbero poi portati a combattere in Grecia, sull’altra sponda dell’Adriatico. Erano così tante le penne nere, che l’allora giovane parroco di San Pietro Vernotico, il compianto don Pietro Manca, per il Natale del 1940 fece stampare e distribuire a quei “ragazzi” la prima versione della “Preghiera dell’Alpino”. La vicenda è stata raccontata di recente con un articolo a firma di Giuseppe Ielen, sull’Alpino, la rivista edita dall’Associazione nazione Alpini.

Appassionato ricercatore di storia della Valsugana, nel Trentino orientale, e dei suoi Alpini, Ielen è venuto in possesso di una scatola di scarpe con dentro le lettere, che l’allora tenente Fabio Endrizzi della 265ma compagnia, battaglione Val Cismon, scriveva dal fronte Greco alla moglie. L’ufficiale, che nel periodo di permanenza a San Pietro Vernotico fu ospite di un medico del posto, (gli Alpini erano accasermati nella scuola elementare intitolata a Ruggero De Simone) sarà poi impegnato nella campagna di Russia, da dove, purtroppo, non farà più ritorno.

Tra le sue lettere, intrise di notizie praticamente solo a carattere personale, Ielen trova, però, un foglio con una delle prime versioni della Preghiera dell’Alpino, quella del 1935 attribuita al maggiore Gennaro Sora, tre volte Medaglia d’Argento al Valor Militare durante la Grande Guerra. In calce la dicitura “San Pietro Vernotico Natale 1940. Il parroco offre agli Alpini con approvazione dell’Autorità Ecclesiastica”.

“Nella seconda metà del 1940 San Pietro Vernotico era uno dei punti di sosta dei reparti alpini, e non solo, che venivano avviati con le navi in partenza dai porti di Bari e Brindisi, o con trasporti aerei dalle piste di Lecce, verso la Grecia”, - scrive Ielen nell’articolo, che di fatto propone la nascita della “Preghiera dell’Alpino”.

Una presenza, quella degli Alpini a San Pietro Vernotico, che così viene strappata all’oblio della memoria, destinandola a rinsaldare ancora di più il legame tra il paese della pianura salentina con le Dolomiti e gli Alpini. La vicenda legata al Natale del 1940, infatti, fa il paio con quanto accaduto sul Monte Piana, nei pressi di Auronzo di Cadore. Qui nel 1917 cadde da eroe un sampietrano, il tenente Ruggero De Simone, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Su quel monte nel 1921 gli alpini hanno eretto un cippo in sua memoria. E su quel cippo, al termine delle due giornate che Auronzo di Cadore nel 2017 ha dedicato al centenario della morte del giovane eroe, gli Alpini, unitamente all’Associazione Marinai d’Italia di San Pietro Vernotico, hanno poi collocato una targa in bronzo (foto sopra) in ricordo di quel ragazzo del sud, che in quel paese ancora oggi tutti ricordano affettuosamente solo con il suo nome, Ruggero.

A poca distanza in linea d’aria da quel monte, dove durante la Grande Guerra hanno perso la vita circa 14mila militari italiani ed austroungarici, insiste Son Pauses una località ad un tiro di schioppo da Cortina d’Ampezzo. In quelle trincee nel 1915 c’era anche il fratello di Ruggero, tenente Ubaldo De Simone. Nei primi giorni di giugno del 1915 (l’Italia era entrata in guerra alla fine di maggio) l’ufficiale sampietrano si buttò coraggiosamente sotto il fuoco nemico nel tentativo di prestare soccorso al suo comandante, ferito mortalmente. Per quel gesto Ubaldo De Simone ricevette la Medaglia di Bronzo al Valor Militare, una delle prime onorificenze, se non addirittura la prima, assegnata per fatti accaduti durante la Grande Guerra. Eroi e storie, che da oltre un secolo onorano la San Pietro Vernotico della pianura salentina.

