Altalena si rompe mentre dondolano bambini, l'assessore: "Ecco il mio numero, segnalate i problemi"

BRINDISI - Si spezza la trave dell'altalena mentre i bambini dondolano. Si è rischiato grosso nella serata di ieri, venerdì 22 ottobre, nel parco Maniglio al quartiere Bozzano a Brindisi. I bambini che erano seduti sui seggiolini sono finiti per terra, per fortuna senza gravi conseguenze. Solo tanta paura per tutti. Sul caso è intervenuto l'assessore Oreste Pinto con delega anche a Sport ed Impiantistica Sportiva, che in un post sulla sua pagina Facebook dopo essersi scusato con le famiglie per la disavventura ha messo a disposizione il suo numero di telefono per rendere più celeri gli interventi che riguardano situazioni che mettono in pericolo l'incolumità dei cittadini. Un vero e proprio "filo diretto"

"Quanto accaduto stasera al Parco di Bozzano é gravissimo. Chi, come me, informa delle cose belle che si fanno nei parchi e punta il dito contro chi li vandalizza, ha il dovere di metterci la faccia anche quando accadono fatti come questi. Potrei dire che eravamo consapevoli che diversi giochi hanno necessità di essere riparati e che per questo avevamo avviato le opere di manutenzione straordinaria di tutti i parchi, ma non ci sono alibi". Scrive Pinto.

"Adesso, aggiustare le giostrine e rimuovere tutti i pericoli per le persone - soprattutto per i più piccoli - diventa priorità assoluta. Ed ho già dato le indicazioni del caso a chi ha il dovere di provvedere. Alle famiglie che hanno subito la disavventura chiedo personalmente ed umilmente scusa. A tutti i brindisini, invece, chiedo di segnalare alla mia email ed al mio numero di telefono tutto ciò che non va e che necessita di celeri interventi: oreste.pinto@comune.brindisi.it, 3667688280"