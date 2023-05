Una mattinata in caserma per i bambini dell'istituto Commenda di Brindisi

BRINDISI - Nella mattinata del 4 maggio 2023, 106 alunni delle classi 4^ dell’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi hanno visitato il comando provinciale dei Carabinieri della città. L’incontro è avvenuto nell’ambito dei contributi dell’Arma alla formazione della cultura della legalità.

Gli studenti, accompagnati dagli insegnanti, sono stati accolti dal comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Brindisi Tenente Emanuele Pepe e fatti accomodare nell’aula conferenze del comando. L’ufficiale quale preludio ha illustrato l’attività dell’Arma dei carabinieri nel suo complesso, soffermandosi sul quotidiano impegno posto dai militari nell’ambito della provincia di Brindisi, finalizzato a garantire una cornice di sicurezza ai cittadini. Nel corso dell’incontro, è stato proiettato il video istituzionale sull’Arma e sulle sue specialità che ha riscosso vivo interesse ed entusiasmo tra i giovanissimi studenti.

Alla scolaresca è stata offerta la possibilità di osservare i mezzi e gli apparati in dotazione all’Arma, appositamente esposti nel piazzale della caserma “Antonio Lorusso” dove erano presenti, con le attrezzature di specialità in dotazione: i militari del Nor -Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri cittadina con le loro “gazzelle”, le loro moto, nonché le autovetture della Stazione di Brindisi Centro; l’Aliquota di Pronto Intervento (Api), deputata al contrasto della minaccia terroristica, con mezzo blindato ed equipaggiamento in dotazione; unità cinofila del Nucleo di Modugno (Bari) che, nella circostanza, ha dato luogo ad una esercitazione con il cane “Zac” impiegato nella ricerca di una riproduzione d’arma occultata all’interno di una valigia.

Ai ragazzi, inoltre, è stato illustrato il funzionamento della Centrale Operativa 112, nonché l’apparecchiatura per il fotosegnalamento. L’iniziativa ha suscitato il vivo interesse delle classi, i cui alunni sono rimasti affascinati e molto incuriositi dalle caratteristiche tecniche degli equipaggiamenti speciali e dei mezzi di cui dispongono i militari nella loro attività quotidiana.