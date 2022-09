Scuole, impianti sportivi, alloggi e strade: le opere previste a Brindisi fino al 2024

BRINDISI - Strade, scuole, infrastrutture, impianti sportivi e interventi nelle periferie. Sono circa 120 le opere pubbliche in programma a Brindisi nel prossimo triennio. Il piano triennale di opere pubbliche 2022-2024 è stato approvato ieri (giovedì 29 settembre) dal consiglio comunale di Brindisi, con 18 voti favorevoli (i 17 consiglieri di maggioranza, sindaco incluso, più il consigliere di opposizione Ercole Saponaro, della Lega). Il documento è stato illustrato in aula dal vicesindaco, nonché assessore al ramo, Tiziana Brigante.

Come già accaduto per il piano triennale redato nel 2021, tenuto conto delle ridotte risorse economiche a disposizione di un ente sottoposto a piano di riequilibrio dei conti, è stato stabilito un “un quadro esigenziale minimo, che consentirà di garantire esclusivamente interventi finalizzati a prevenire l'incolumità degli utenti delle infrastrutture stradale, delle scuole e delle abitazioni comunali”. Si tratta di “interventi necessari sia a tutela della pubblica e privata incolumità e sia a limitare future richieste di risarcimento in caso di danni a cose e/o persone causati dalla mancata manutenzione del patrimonio infrastrutturale comunale”. Tutti gli interventi previsti fino al 2024 saranno dunque finanziati da risorse regionali, nazionali e comunitarie, fra cui i Cis (contratti istituzionali di sviluppo) e il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Scuole

Una parte importante del piano è dedicata alle scuole. Sono previsti infatti interventi di ristrutturazione nei seguenti plessi: Perasso (900mila euro nel 2022); scuola materna Marco Pacuvio (200mila euro nel 2022); scuola media via Mantegna (400mila euro nel 2022); Montessori in via Sila (343mila euro nel 2022); Sant’Antonio in via Ruggero Flores (388.368 euro nel 2022); Santa Rita in via Tasso (409.599 nel 2022); via Dei Salici al rione La Rosa (390.240 euro nel 2022); scuola materna Boschetti (613.278 euro nel 2022); Livio Tempesta (990mila euro nel 2022); demolizione e rifacimento scuola materna in via Ofanto (446.328 euro ne 2023); altri 400mila euro, nel 2022, per interventi di manutenzione straordinaria; progettazione e adeguamento sismico delle scuole San Lorenzo 990mila euro nel 2022), Cappuccini (490mila euro nel 2022, Giulio Cesare e Marzabotto (2.160.000 euro nel 2022); costruzione di un asilo nido in via Sicilia (3 milioni di euro nel 2022).

Strade, piazze e periferie

Strade disseminate di buche, piazze dissestate e marciapiedi disastrati sono da sempre fra i principali motivi di malcontento della cittadinanza. Anche in questo ambito sono in programma numeroso interventi. Fra questi: l’adeguamento normativo del cavalcavia De Gasperi (5 milioni nel 2023 e 8 milioni nel 2024); sistemazione e riqualificazione delle vie d’accesso alla città (220mila euro nel 2023); riqualificazione piazza Londra (220mila euro nel 2022); realizzazione sede stradale in Corte Puccini da via Rossini primo tratto (100mila euro nel 2022); pavimentazione cubetti in porfido in via Porta Lecce (220mila euro nel 2022); ripristino basolati nel centro (100mila euro nel 2022); ripristino della viabilità di alcune strade comunali (230mila euro nel 2022); manutenzione straordinaria di piazza del Salento (200mila euro nel 2022); interventi di messa in sicurezza delle carreggiate stradali (340mila euro nel 2022); manutenzione straordinaria strade rurali (500mila euro nel 2022); manutenzione marciapiedi e strade (650.793 euro nel 2022); riqualificazione urbana corsi Umberto, Roma e Garibaldi (8.100.000 nel 2022); interventi di messa in sicurezza delle carreggiate stradali (340mila euro nel 2022).

Impianti sportivi

Una quota significativa di investimenti è dedicata anche all’impiantistica sportiva. Nel prossimo triennio sono infatti in programma: la realizzazione di uno skate mark adiacente al pattinodromo (50mila euro); interventi di conservazione dello stadio Fanuzzi (550mila euro); interventi propedeutici al collaudo del PalaPentassuglia (100mila euro nel 2022); manutenzione straordinaria di PalaMalagoli, PalaZumbo e Polivalente Tuturano (100mila euro nel 2022); manutenzione straordinaria del PalaMelfi di via Ruta (200mila euro nel 2022); interventi di manutenzione straordinaria delle palestre (150mila euro nel 2022); realizzazione di palestra nel plesso Livio Tempesta (1.082.321 euro nel 2023); riqualificazione palestra della scuola Kennedy (425.250 nel 2023); aree sportive all’aperto nelle aree scuola Calò (309.424 nel 2023); ulteriori aree playground (150mila euro nel 2022); palestra e locali termici in contrada Masseriola (1.500.000 nel 2022); riqualificazione pista di atletica (1.200.000 nel 2022); adeguamento e completamento del Circolo tennis (700mila euro nel 2022).

Immobili e alloggi

Sono numerosi gli immobili comunali e gli alloggi che necessitano di interventi di restyling. Su questo fronte sono previsti: interventi di manutenzione urgente degli immobili comunali (50mila euro); completamento di 26 alloggi al quartiere Paradiso (300mila euro nel 2022, 1.400.000 nel 2023, 1.500.000 nel 2024); manutenzione straordinaria abitazioni comunali (200mila euro nel 2022, 200mila euro nel 2023); manutenzione straordinaria immobili comunali (150mila euro nel 2022, 150mila euro nel 2023); opere di demolizione di immobili abusivi (300mila euro nel 2022, 575.510 nel 2023); programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare nei rione Sant’Elia (14 milioni di euro nel triennio) Perrino (14 milioni di euro nel triennio) e nel centro storico (14 milioni di euro nel triennio); case di quartiere, riqualificazione di 11 spazi (2.174.680 di euro nel 2022); riqualificazione immobile in contrada Chiodi (455mila euro nel 2022).

Parchi e mercati

L’amministrazione comunale ha stanziato fondi anche per la manutenzione straordinaria e coperture del mercato ex Inapli (440mila euro nel 2022) e i lavori di completamento del mercato coperto del rione Paradiso (100mila euro nel 2022). Per quanto riguarda i parchi, previsti la riqualificazione del parco Maniglio, al rione Bozzano, e l’acquisizione e rifunzionalizzazione del parco Cesare Braico (1,8 milioni di euro nel 2023).

I Cis

Tramite i contratti istituzionali di sviluppi firmati nelle scorse settimane, saranno finanziati i seguenti interventi: Smart seaty - riqualificazione dell’ex Collegio Tommaseo per la realizzazione di un polo dell’innovazione del mare (formazione, incubazione d’impresa, area eventi/congressi e alloggi/foresteria) 30 milioni; Seaverso - recupero e valorizzazione della prima porzione dell’isola di Sant’Andrea per la realizzazione di attività ricettive e servizi funzionali alla fruizione dell’area, 5 milioni; Opere di difesa dall’erosione del litorale brindisino 16 milioni; Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico e riqualificazione ambientale delle falesie costiere nella riserva naturale Torre Guaceto: 1,265 milioni.

Altri interventi

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie - capannoni (17.549.822,87 euro); interventi per lo sviluppo dei centri storici delle aree urbane (140.000 euro); realizzazione cellette ossarie cimitero comunale Brindisi; integrazione impianti videosorveglianza urbana (150.000 euro nel 2022); manutenzione straordinaria canile comunale (150.000 euro nel 2022); lavori per l'adeguamento alla legge regionale puglia n. 2/2020 del canile rifugio (98.000 euro); cimitero per animali (150.000 euro); lavori di completamento Cala Materdomini (50.000 euro); bonifica del Cillarese e del depuratore fiume grande (578.500 euro); cerniera di mobilità via Torpisana (10.100.000 nel 2022); realizzazione percorsi ciclabili urbani e opere accessorie (308.001,47 euro).