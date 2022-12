Primo giorno di attività per la nuova sede di assistenza clienti Aqp di Brindisi

BRINDISI – Inaugurata questa mattina in via San Sebastiano dalla Direttrice Generale di Aqp, Francesca Portincasa e dalla Consigliera d’Amministrazione Tina De Francesco, alla presenza del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e del presidente della Provincia di Brindisi e dell'Aip - Autorità Idrica Pugliese - Antonio Mattarelli, la nuova sede di Assistenza Clienti Aqp di Brindisi. Gli sportelli brindisini lasciano dunque la periferica via Leonardo Da Vinci per il centro cittadino occupando e valorizzando un edificio già di proprietà di Aqp, che è stato opportunamente ristrutturato per lo scopo. La nuova sede, oltre a essere più funzionale e più accogliente per gli utenti, sarà così anche più facilmente raggiungibile rispetto alla precedente.

“Un front office moderno, bello, funzionale, che permette di avere - ha sostenuto la Consigliera d’Amministrazione di Aqp Tina De Francesco – un contatto diretto tra AQP ed il pubblico. Un cambiamento di sede che per noi rappresenta anche un segno tangibile dell’importanza che la nostra azienda dà alla relazione con i cittadini, in presenza o con i canali telematici”. “Siamo attivi non solo nell’accoglienza delle persone, ma anche – ha aggiunto la direttrice Generale di Aqp, Francesca Portincasa – nel miglioramento di strutture e infrastrutture, del depuratore, della distrettualizzazione e del risanamento delle reti idriche, oltre che sulla riparazione e sostituzione di tronchi di fognatura con interventi no-dig, senza per minimizzare il disagio e ridurre impatto dei lavori. Si tratta d’interventi per svariasti milioni di euro che continueranno a riguardare il brindisino. Sia che si tratti di realizzare grandi opere o poche centinaia di metri, investire nelle reti genera comunque valore, ed in particolare 14,7 euro di impatto economico indiretto per euro investito”.

“Questo centro nel cuore della città – ha sostenuto il presidente dell’Autorità Idrica Pugliese e della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli - è un primo segnale di una serie di investimenti che riguardano i servizi alle persone ed anche le infrastrutture. È un percorso che vedrà qualificare i servizi di Aqp in tutto il territorio regionale. Aip ha approvato un piano strategico che prevede 7 miliardi di euro di investimenti e che porteranno a risultati straordinari per tutto il sistema regionale pugliese”. “L’inaugurazione del front office è stata l’occasione per rinsaldare il rapporto con i cittadini e anche per fare il punto su investimenti importanti, con Aip ed Aqp. Stiamo già vedendo - ha concluso il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi – molti interventi realizzati. Si sono completate opere attese da tanto tempo, molte altre di implementazione di nuovi servizi le vedremo nei prossimi anni. Con questo piano industriale il servizio fondamentale sarà presto migliorato”