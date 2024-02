Assemblea di Azione cattolica: eletto il nuovo consiglio diocesano

BRINDISI - Un’Ac spazio per tutti. Questo il titolo dell'assemblea diocesana elettiva di Azione cattolica che si è svolta sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 presso il teatro della parrocchia San Vito Martire in Brindisi e che ha visto coinvolti tutti i soci e i delegati parrocchiali di Ac della diocesi di Brindisi-Ostuni.

L’associazione diocesana si è ritrovata in assemblea per compiere uno tra i più alti esercizi di democrazia che la caratterizzano: la condivisione e la scelta comune delle prospettive che l’associazione intende darsi, attraverso l’approvazione di un documento che ne conterrà le tracce programmatiche e l’elezione dei membri del nuovo consiglio diocesano, che nel pieno del principio della corresponsabilità, orienterà l’associazione per il prossimo triennio.

L'assemblea costituisce il punto di partenza per il nuovo triennio in continuità con il cammino della chiesa, per essere un’associazione in cui ci sia uno spazio per tutti. Ad accompagnare i soci alla riflessione nel primo pomeriggio di sabato l’intervento della presidente diocesana Francesca de Pasquale, insieme alla delegata del centro nazionale Annamaria Bongio e il delegato per l’Ac di Puglia Vincenzo Cappelluti.

L’assemblea diocesana è stato anche un bel momento di democrazia al termine del cammino vissuto nelle parrocchie e nei vicariati per il rinnovo dei responsabili associativi: i partecipanti con diritto di voto, infatti, nella giornata di domenica hanno eletto il nuovo consiglio diocesano.

Il consiglio diocesano per il triennio 2024-2027 è così composto:

- settore adulti: Maria Capone (Brindisi), Danilo Corsa (Mesagne), Valentina Demitri (Mesagne), Angelica Girolamo (Locorotondo), Marco Lanzilao (Mesagne), Monica Maletta (Brindisi), Giacomo Mazzotta (Veglie), Iolanda Milone (Ostuni), Piero Simmini (Salice S.);

- settore giovani: Ilaria Carlucci (Carovigno), Silvia Crastolla (Mesagne), Francesco Liaci (Leverano), Annalisa Matino (Leverano), Matteo Muscogiuri (San Pancrazio S.), Paolo Pastore (Locorotondo), Sofia Beatrice Romano (Brindisi), Luisa Stefanizzi (Veglie), Anna Tanzarella (Ostuni);

- azione cattolica dei ragazzi: Antonella Cisaria (Ostuni), Maria Pia D’Amone (Salice), Roberta Demitri (Mesagne), Giovanna Lanza (Veglie), Francesca Loparco (Ostuni), Francesca Moro (Ostuni), Antonella Quarta (Leverano), Mariapia Sisto (Locorotondo), Alessia Rochira (San Pancrazio).