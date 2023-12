Assemblea della Comunità di Fiume del Canale Reale: nasce l’idea di un Festival

BRINDISI - Nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi si è svolta l’ultima assemblea 2023 della Comunità di Fiume del Canale Reale. Il Contratto di Fiume è un accordo ad adesione volontaria stipulato tra soggetti pubblici e privati per la programmazione strategica e negoziata finalizzata alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione dei territori fluviali.

Tutti i sottoscrittori e i portatori di interesse si sono riuniti per accogliere le nuove amministrazioni comunali coinvolte, per presentare gli ulteriori avanzamenti sviluppati negli ultimi mesi nell’ambito di alcune delle attività del Programma d’Azione 2021-2024 e la programmazione dei futuri interventi. Tra le varie proposte è emersa la volontà di organizzare nella prossima primavera un Festival dedicato al Canale Reale.

“Per anni utilizzato solo per sversamenti - ha affermato il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli nel corso del suo intervento - il Canale può oggi diventare un luogo di cultura in cui realizzare percorsi connessi con la valorizzazione di quest’area straordinaria: nasce così l’idea di organizzate per la prossima primavera un Festival dedicato al Canale Reale, avendo piena consapevolezza delle sue potenzialità e dei luoghi che lo circondano. Siamo pronti a fare la nostra parte investendo tempo e risorse per avviare un percorso ambizioso e interessante”. Al termine dell’incontro sono stati distribuiti i calendari 2024 realizzati con le dodici foto vincitrici del concorso fotografico.