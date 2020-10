Assembramento all'esterno dell'ufficio Anagrafe: coda fino in strada

BRINDISI – La coda arriva fino in strada. Decine di persone stamattina (giovedì 15 ottobre) erano assembrate all’esterno dell’ufficio Anagrafe del Comune di Brindisi, con ingresso in via Filomeno Consiglio. I cittadini avevano tutti il volto coperto da mascherina. Ma nel pieno dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con i contagi in aumento anche in provincia di Brindisi, stona una scena del genere, nel cuore del capoluogo. Sarebbe quindi opportuno adottare delle misure rendere più efficace lo scaglionamento degli accessi. Non solo per una questione sanitaria ma anche per la sicurezza degli utenti costretti ad attendere in strada, a pochi centimetri dalle auto in marcia.

