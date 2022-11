Dall’associazione “Il Bene Che Ti Voglio” un ecografo portatile per l’istituto Medea

BRINDISI - Mettere i cuori in rete: è la mission della onlus “Il Bene Che Ti Voglio”, che il 15 novembre ha effettuato una donazione da 1.500 euro all’Irccs Medea di Brindisi (istituto scientifico di ricerca de “La Nostra Famiglia”) per l’acquisto di un ecografo venoso portatile. Si tratta di uno strumento che consentirà di individuare la vena prima di introdurre l’ago: in tal modo, il dolore e lo stress del bambino si riducono e l’infermiere può agire più velocemente e con maggiore sicurezza.

La consegna simbolica della donazione è stata effettuata dal presidente dell’associazione Alessandro Cazzato e dalla vice presidente Stefania Rescio alla presenza del primario del Medea, Antonio Trabacca e delle dottoresse Mariagrazia Bacco (direttore generale de La Nostra Famiglia Puglia e del polo Medea di Brindisi) e Carmen Chiaramonte (ex direttore generale). La raccolta fondi all’interno dell’associazione “Il Bene Che Ti Voglio” è nata dalla conoscenza degli associati, genitori di bambini e ragazzi con spettro autistico, delle grandi difficoltà che quotidianamente si riscontrano davanti all’esigenza di sottoporre ad analisi mediche i propri figli.

"Questo piccolo grande gesto - spiega Alessandro Cazzato - in linea con il nostro obiettivo di prestare mutuo aiuto e fare rete con altri operatori nel campo della solidarietà, lo abbiamo pertanto compiuto con grande entusiasmo, supportando un’eccellenza del nostro territorio che contribuirà a rendere più agevole le indagini mediche nei confronti di bambini e ragazzi. Un regalo di Natale anticipato che abbiamo voluto e ci siamo voluti donare dal profondo del nostro cuore di genitori."