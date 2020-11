Associazione giovani Farmacisti, rinnovato il consiglio direttivo

BRINDISI - Stefania Agrimi è la presidente del nel nuovo consiglio direttivo di Agifar Brindisi, l'ssociazione giovani Farmacisti, sezione "Marcello Totaro". Al termine delle elezioni, che hanno visto prevalere la lista FarmaGiovani, si è, anche, insediato il nuovo consiglio composto, oltre, che dalla presidente Agrimi, dal vice presidente Germana Palmisano, segretario Claudia Agrimi, tesoriere Eleonora Giorgino, consiglieri Francesca Fedele e Giuseppe Giannico. Ad affiancare il direttivo, come da statuto, il collegio dei probiviri, formato da Carlo Lagamba, Olimpia Padula, Federica Salerno e Paola Rizzello, e il collegio dei revisori dei conti, i cui membri sono Francesco Lotesoriere, Maria Grazia Morleo, Luigi Pomes e Pasquale D’Amico.

"La figura del farmacista - spiega la neo presidente Agrimi - si arricchisce giorno per giorno di ruoli, mansioni, competenze sempre nuove che spaziano dai servizi di telemedicina all’aderenza terapeutica, dalla dermocosmesi alla fitoterapia, dalla farmacovigilanza alla gestione dei disturbi minori dal neonato all’anziano, dalla corretta gestione e dispensazione del farmaco all’educazione sanitaria sia in termini di informazione sia in termini di lotta alle fake news provenienti dalle fonti più varie. Obiettivi dell’Agifar Brindisi, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti, sono di fornire al giovane farmacista un percorso formativo che gli permetta di far fronte e soddisfare, nel migliore dei modi, le esigenze della cittadinanza, di facilitare il passaggio dal mondo universitario al mondo del lavoro, di creare una rete di giovani professionisti a livello interprovinciale e nazionale, attraverso il coordinamento della federazione nazionale Fenagifar, che generi progetti, idee e innovazione, per offrire un servizio sempre migliore in ambito di salute e benessere. Il Consiglio appena insediato intende continuare la virtuosa attività intrapresa dal precedente Consiglio, presieduto da Silvia Macchitella, nei vari ambiti sopra citati e nella solidarietà, portando avanti la campagna #PerMano a favore dell’oncologia pediatrica, promossa da Fenagifar e fondazione Umberto Veronesi."