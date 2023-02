Riapre la scuola al quartiere La Rosa: tutto pronto per le iscrizioni

BRINDISI - “La scuola primaria del quartiere La Rosa può finalmente ripartire con le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, avendo risolto tutte le questioni formali. È stato attivato il Punto di Erogazione di scuola primaria nel quartiere per l’Istituto comprensivo Bozzano-Centro, infatti è ora possibile formare la prima classe per l’anno scolastico 2023/2024, con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili". Lo annuncia il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi in una nota inviata agli organi di informazione.

"L’estate scorsa avevo accolto le richieste delle famiglie che chiedevano la partenza dell’anno scolastico e per questo avevo sollecitato con una lettera ufficiale la Regione Puglia e l’Ufficio scolastico regionale con competenza su Brindisi per illustrare il disagio degli abitanti e l’importanza della presenza della scuola nel quartiere. La scuola primaria ora ha il suo codice meccanografico BREE81004N che permette l’iscrizione da parte delle famiglie e l’assegnazione dei docenti e di tutto il personale scolastico".

"Ringrazio la Regione e l’Ufficio IV-Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi per aver accolto la richiesta della città di Brindisi e la dirigente scolastica Marialuisa Pastorelli dell’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro per aver seguito con attenzione tutto l’iter. Ora le famiglie potranno avere la garanzia di una scuola che ha tutti i diritti di essere aperta con i regolari servizi annessi, un presidio di cultura fondamentale che riparte”.