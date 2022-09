Impianto eolico al largo di Punta Penne: avviato l'iter aurorizzativo

BRINDISI - E’ stato avviato l’iter autorizzativo per la realizzazione di un nuovo impianto eolico off shore a una distanza minima di circa 22 chilometri da Punta Penne, sul litorale a nord di brindisi. Un'istanza di concessione demaniale marittima per la durata di 30 anni è stata inoltrata alla Capitaneria di porto di Brindisi e all’Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale dalla società “Regolo Rinnovabili”, con sede in Lombardia. Il progetto, denominato “Brn”, prevede la realizzazione di 34 turbine ad asse orizzontale di cui 33 aerogeneratori di potenza nominale di 15 Mw ed 1 aerogeneratore da 9.0 Mw con una potenza elettrica totale del campo di 504,0 Mw.

L’impianto prevede una parte offshore e una onshire. La prima comprende: 34 aerogeneratori eolici composti da turbina, torre e fondazione galleggiante; un cavo sottomarino in At66 kV di interconnessione tra aerogeneratori; una sottostazione elettrica galleggiante; un elettrodotto sottomarino in corrente alternata Hva Caat 380 kV, che collega la sottostazione offshore al punto di giunzione a terra tra l’elettrodotto marino e l’elettrodotto terrestre.

Una parte onshore comprende: un punto di giunzione elettrodotto marino - elettrodotto terrestre; • elettrodotto terrestre in corrente alternata Hvac Aat 380 kV, dal punto di sbarco del cavo alla sottostazione utente; una sottostazione elettrica di utenza; un elettrodotto terrestre in corrente alternata Hvac Aat 380 kv, che collega la stazione utenza alla stazione elettrica della Rtn.

La domanda predetta rimarrà depositata, a disposizione del pubblico, presso la Sezione Demanio della Capitaneria di Porto di Brindisi per il periodo di 20 giorni consecutivi, dal 6 al 26 settembre 2022. Nel medesimo periodo, la stessa sarà pubblicata sulla propria pagina istituzionale nella sezione “Avvisi”. Entro tale arco temporale, coloro che vi avranno interesse potranno presentare delle osservazioni a tutela dei loro eventuali diritti attinenti gli usi pubblici del mare (traffico, navigazione, pesca, diporto. Una volta trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta. Tale termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.