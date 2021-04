Asl Brindisi: avviso pubblico per l'incarico di direttore generale

Tre anni fa la nomina, per tre anni, di Giuseppe Pasqualone. Procedure analoghe anche per le asl di Taranto e Bari e il Policlinico di Bari

La giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di direttore generale delle Asl di Bari, Taranto e dell’azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico di Bari”. I tempi tecnici necessari all’espletamento del procedimento potrebbero subire dei ritardi, “anche in relazione al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid 19 – si legge in una nota - la Giunta regionale ha ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell'avviso pubblico”. Potranno partecipare i soggetti iscritti nell’elenco nazionale degli idonei, pubblicato ed aggiornato sul sito istituzionale del Ministero della Salute.

Va ricordato che Antonio Sanguedolce è stato nominato direttore generale dell’Asl Ba per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto il 5 settembre 2018.Giuseppe Pasqualone è stato nominato direttore generale dell’Asl Br per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto il 10 settembre 2018; Stefano Rossi è stato nominato direttore generale dell’Asl Ta per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto l’11 ottobre 2018 e che Giovanni Migliore è stato nominato direttore generale dell’azienda ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto l’11 settembre 2019.