Il "Napoli club Brindisi" dona 200 pasti alle famiglie in difficoltà

BRINDISI - Una giornata dedicata alla beneficienza . In occasione delle prossime festività pasquali, i soci del "Napoli Club Brindisi", in collaborazione con la Caritas di Brindisi, hanno distribuito circa 200 pasti donati dai tifosi napoletani in favore di famiglie bisognose.

"Ringraziamo per la collaborazione i titolari del Toto & Raf restaurant - si legge in una nota del club - nonché tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa".

