Arte e storia con il liceo "Simone-Durano" e "Brindisi e le Antiche Strade"

BRINDISI – Tornano gli appuntamenti culturali che vedono collaborare l'associazione “Brindisi e le Antiche Strade”, l'”Accademia degli Erranti” e il liceo artistico e musicale "Simone-Durano" di Brindisi. Un ricco programma che va dalle mostre a spettacoli artistico-musicali e rubriche da fruire in modalità online o in presenza (quando sarà possibile) o in forma ibrida. Una unione che si rafforza, anche, all'insegna della creatività giovanile grazie all'attivazione dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” (ex alternanza scuola-lavoro) e che vedrà gli studenti del liceo ed il gruppo dei "Giovani artisti in cammino" impegnati all'interno di specifici ambiti d'intervento con il pieno coinvolgimento dell'accademia. La creatività, l'arte, la formazione non si arrestano, ma trovano nuove forme e metodi per svilupparsi.