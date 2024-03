Autismo, presentato l'avviso pubblico per i progetti di socializzazione

BRINDISI - Questa mattina (martedì 19 marzo 2024), nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è svolta la conferenza stampa per illustrare le modalità di partecipazione all’avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di percorsi di socializzazione in favore di persone autistiche.

"La Provincia di Brindisi - ha dichiarato il presidente Toni Matarrelli - ha promosso il coordinamento dei quattro ambiti territoriali: siamo l'unica Provincia di Puglia ad aver creato un organismo che permette ai quattro ambiti di interagire costantemente, raggiungendo importanti risultati come quello di oggi: un bando che mette in sinergia più territori, un'azione virtuosa che può dare importanti opportunità alle persone con disturbo dello spettro autistico".

"E' una giornata significativa - ha aggiunto il coordinatore istituzionale Ats della Provincia di Brindisi Antonio Calabrese - perché è un'esperienza unica nel territorio: tutti e quattro gli ambiti hanno deciso di condividere lo stesso schema di avviso pubblico con l'intento di raggiungere gli stessi obiettivi su un tema molto delicato. Un'esperienza condivisa che dà un segnale forte perché si sta lavorando, assieme alle famiglie e alle associazioni, nella stessa direzione".

Per partecipare alla fase di co-progettazione è necessario inviare i progetti entro l'8 aprile 2024. Al questo link è possibile reperire tutti gli allegati utili. E' possibile consultare il bando anche sui siti degli altri ambiti territoriali.