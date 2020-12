Donati due tablet al comprensivo "Sant'Elia-Commenda"

BRINDISI – Due tablet per la didattica a distanza sono stati donati all’ istituto comprensivo Sant’Elia-Commenda dall’associazione “Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia di Brindisi”, presieduta da Aloisia Lamberti Cagnazzo. I dispositivi elettronici saranno consegnati a due alunni scelti tra le classi prime della scuola secondaria di primo grado. Sarà uno stimolo ad apprendere e un aiuto per le famiglie in questo difficile momento.

“La situazione attuale di emergenza sanitaria e i recenti decreti hanno portato a rivedere le strategie educative – spiega la dirigente del comprensivo, Lucia Portolano - l’accesso all’informatica è oggi più che mai importante, la tecnologia da utile supporto è divenuta strumento indispensabile e al tempo stesso, purtroppo, discriminante nel processo di apprendimento. Ringraziamo l’associazione da sempre protagonista di numerose iniziative benefiche e che lavora con impegno e in tutti i modi possibili per promuovere la cultura nella nostra città”.