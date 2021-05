"Enel Cuore" e "Cuore di Donna" per la Senologia di Brindisi: acquistato un ecografo

Sessantamila euro per un macchinario di ultima generazione per il servizio territoriale. Cerimonia di consegna venerdì 7 maggio

BRINDISI - Si terrà venerdì 7 maggio, presso il servizio di Radiologia-Senologia territoriale di via Dalmazia a Brindisi, diretto da Alessandro Galiano, la cerimonia di consegna ufficiale di un ecografo di ultima generazione da parte dell’associazione "Cuore di Donna" che ha voluto destinare la donazione di 60mila euro di Enel Cuore per l’acquisto di tale apparecchiatura. Il servizio, da sempre punto di riferimento per la città di Brindisi e provincia, per le indagini diagnostiche di Radiologia e Senologia, negli ultimi anni è stato oggetto di una continua innovazione tecnologica, grazie all’acquisizione di apparecchiature radiologiche telecomandate (per esami radiologici), densitometria ossea, mammografi digitali in 3D di ultima generazione e ecografi di alta fascia.

In particolare il centro si è distinto negli anni per la Senologia Diagnostica, che rappresenta l’attività prevalente, con personale medico, tecnico, infermieristico ed amministrativo dedicato, sia per gli esami di senologia clinica, che per gli esami di screening senologico. Le donne che si sottopongono ad indagini senologiche di primo livello presso il centro (visita senologica, mammografia ed ecografia mammaria), possono proseguire il loro iter diagnostico,qualora necessario, con lo stessa equipe medica e tecnica con indagini senologiche di secondo livello (prelievi con ago, esami di risonanza magnetica mammaria) presso la Senologia Interventistica dell’ospedale “Perrino”.

La Radiologia e Senologia Territoriale è parte integrante della BreastUnit della Asl di Brindisi e di medici radiologi della medesima unità che collaborano con gli altri specialisti della Breast (oncologi medici, chirurghi senologi, chirurghiplastici, anatomo patologi e radioterapisti), per esami diagnostici pre e post-operatori. In particolare presso il servizio di Radiologia - Senologia territoriale nel corso del 2020, nonostante le restrizioni dettate dalla pandemia, sono state eseguite complessivamente circa 4300 esami ecografici, comprensivi di circa 1700 ecografie internistiche (eco addome, tiroide ect) e circa 2600 ecografie senologiche, comprese quelle di approfondimento per esami di screening mammografico. L’acquisizione di questo nuovo ecografo di alta fascia va a completare il parco macchine ecografico disponibile nel centro, sostituendo apparecchiature ormai obsolete. Si calcola che con la disponibilità di tale apparecchiatura sarà possibile incrementare il numero delle ecografie annue di un 20, 30 percento.