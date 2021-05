Brindisi in piazza per la pace, accanto al popolo palestinese

BRINDISI - Anpi, Libera, Arci, Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza per la pace venerdì 21 maggio 2021, alle 17:30. Le associazioni, i sindacati, la società civile di Brindisi, come in ogni angolo del Paese e del mondo, chiede la fine dei bombardamenti e della violenza. "E questo nell’assordante silenzio di buona parte dei mass media e a fronte di posizioni contraddittorie, equivoche e inaccettabili, quando non di assoluta indifferenza, dei governi dell’Unione europea, compreso quello italiano, e del mondo", si legge nella nota. "Scartato a priori ogni sano e indispensabile tentativo di mediazione diplomatica. La comunità internazionale deve fermare questa guerra. Subito. Il movimento popolare scende ovunque in piazza sotto la bandiera dell'arcobaleno, in nome della pace. Non deve vincere la violenza sanguinaria. Nessuna prevaricazione per le annessioni. Che la vita vinca sulla morte. Per questo organizziamo per le ore 17,30 di venerdì 21 maggio un sit in in piazzetta Fornaro, tra via Conserva e corso Umberto. Associazioni, cittadine e cittadini sono invitati ad aderire e a partecipare", concludono.

Anpi Brindisi, Arci Brindisi, Libera Brindisi, Cgil Brindisi, Cisl Brindisi e Uil Brindisi