Infrastrutture porto e vasca di colmata: sì al commissariamento

BRINDISI - “Un passo cruciale per portare a casa un risultato tanto atteso dalla nostra comunità: la commissione lavori pubblici del Senato, su mia proposta, ha integrato l’elenco delle opere da commissariare inserendo anche il completamento infrastrutturale del porto di Brindisi e della vasca di colmata. Il che significa realizzazione più celere e obiettivo raggiungibile". Lo ha annunciato il commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis, a margine della conferenza stampa di oggi, martedì 13 luglio 2021. La commissione, infatti, ha esaminato lo schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri che individua gli interventi infrastrutturali da realizzare e i commissari straordinari per le diverse opere e Forza Italia ha formulato la proposta di integrazione, inviata al relatore in commissione, il senatore Mallegni, con le due importanti opere nel territorio brindisino.

Alla riunione di oggi ha partecipato il viceministro Bellanova a cui D'Attis ha chiesto nei giorni scorsi un impegno preciso affinché il governo abbracci l’indicazione della commissione. "Per Brindisi e per tutta la Puglia, in queste settimane, si aprono scenari strategici, ma sono occasioni da non sciupare e da cogliere con la massima condivisione - continua l'onorevole. Per esempio, oggi apprendiamo di una nuova base anfibia per la Marina Militare: si tratta di una questione che merita di essere affrontata con la partecipazione dell’autorità portuale, degli operatori economici e di tutti i rappresentanti del territorio. Ci vuole, in sostanza, una strategia da costruire in modo collettivo anche a partire dalla scelta della localizzazione della base: si parla della banchina di Capobianco, ma se così fosse verrebbe fortemente penalizzato lo sviluppo portuale. Per fortuna, siamo ancora in una fase interlocutoria e mi auguro che il sindaco di Brindisi, tra gli altri, indossi la maglia del nostro territorio e proceda all’insegna della partecipazione per addivenire alle migliori soluzioni per la crescita ed il rilancio economico di Brindisi”.